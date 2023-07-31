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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
31 липня 2023, 12:58

Кількість жертв та пораненіих в Кривому Розі зросла

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських агресорів у Кривому Розі сягнула 34 осіб. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул в ефірі телемарафону у понеділок, 31 липня.

"П'ять хвилин тому був 31 поранений. Уже 34. І четверо загиблих. Але завали ще розбирають, під завалами можуть бути ще до восьми людей. І одна людина в дуже важкому стані зараз знаходиться у лікарні", – розповів Вілкул.

Згодом стало відомо, що серед загиблих у Кривому Розі… 10-річна дитина, а під завалами можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них – одна дитина. Пошукова операція триває.

рф продовжує чинити терор проти мирного населення України.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.

Володимир Зеленський, ДСНС

Джерело: "ДСНС"
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