На смт Нью-Йорк ворог скинув 4 авіаційі бомби - Кириленко

31 липня 2023, 14:02

Рано вранці 31 липня, селище міського типу Нью-Йорк на Донеччині було атаковане російськими військовими. Протягом десяти хвилин окупанти чотири рази обстріляли громаду, скинувши на селище авіаційні бомби. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у своєму каналі в Telegram.

"Смт Нью-Йорк сьогодні зранку протягом десяти хвилин - з 08.35 по 08.45 - зазнало 4 авіаудари - росіяни скинули на селище авіаційні бомби ФАБ 500", - написав він.

Внаслідок цих авіаційних ударів були зруйновані школа-інтернат та 46 будинків, розташованих на п'яти вулицях - Кооперативній, Залізній, Заводській, Гужви та Береговій. Однак через те, що переважна більшість населення встигла евакуюватися, удар обійшовся без жертв.

Дякуємо тим, хто своєчасно відреагував на заклики про евакуацію. Голова обласної військово-цивільної адміністрації наголосив, що "евакуація рятує життя" і це важливий крок у забезпеченні безпеки та врятовуванні людських життів.