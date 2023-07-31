Кривий Ріг. Атака росії по цивільним: загиблі та поранені. Фото. Відео

31 липня 2023, 15:19

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу постраждали 53 людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в понеділок, 31 липня.

"Чотирьох убили. Постраждалих уже 53. П'ятеро з них – діти", – написав він.

Лисак уточнив, що з пошкодженого будинку самостійно змогли вибратися 150 людей, ще 30 вивели рятувальники.

У свою чергу місцеві Telegram-канали повідомляють про п’яту жертву ракетного удару. Це начебто дитина.

«Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя.» - Володимир Зеленський

«Серед постраждалих і Ганна. Її родичі тут жили. Та квартири більше немає. Найстрашніше, що в момент «прильоту» в ній було троє людей. Серед яких жінка та її 10-річний син. Як вона витягувала дитину – не пам’ятає. Мабуть, материнська любов надала їй сил. Зараз вони у лікарні.» - Сергій Лисак у Telegram про постраждалих...

Ситуація на 15:45

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі зросла до п’яти осіб, серед яких десятирічна дівчинка.

Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Через російський теракт у Кривому Розі вже відомо про 5 загиблих, серед яких десятирічна дівчинка. Вона разом із мамою жили на восьмому поверсі, куди вранці прилетіла ракета. Також відомо про 53 поранених, серед них 5 дітей. Троє з постраждалих у тяжкому стані. Країна-вбивця буде відповідати перед судом за скоєне», - написав омбудсмен.