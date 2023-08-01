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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
01 серпня 2023, 12:51

Ситуація щодо російського вторгнення на 01.08.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже понад 246,6 тис. осіб, знищено більше 8200 бойових броньованих машин ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4216 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8205 (+17) од,
  • артилерійських систем – 4839 (+23) од,
  • РСЗВ – 699 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 462 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 718 (+3).

Дані уточнюються

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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