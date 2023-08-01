Ситуація щодо російського вторгнення на 01.08.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже понад 246,6 тис. осіб, знищено більше 8200 бойових броньованих машин ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 246690 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4216 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8205 (+17) од,
- артилерійських систем – 4839 (+23) од,
- РСЗВ – 699 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 462 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7324 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 718 (+3).
Дані уточнюються
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