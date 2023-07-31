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Суспільна думка
Події
01 серпня 2023, 17:44

Окупанти рф намагаються штурмовати на Cватівському напрямку - Маляр

За повідомленням заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на сватівському напрямку українські захисники відбивають атаки російських окупантів.

Вона зазначила, що також ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському напрямку, і українські силовики знаходяться під суцільним артилерійським вогнем на всіх цих ділянках фронту.

"Найбільше ми відчуваємо ворожі штурми на куп'янському та лиманському напрямках, але також вони (окупанти) намагаються штурмувати і на сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки," - заявила Ганна Маляр під час ефіру національного телемарафону у вівторок.

Українські захисники також стикаються зі спробами противника відвоювати раніше зайняті позиції на північному фланзі бахмутського напрямку, але ворог не здійснює успішних наступницьких дій. Важливо зауважити, що ситуація залишається динамічною, і силовики продовжують відстоювати свої позиції на зазначених напрямках.

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