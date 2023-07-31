В окупованому Донецьку, Макіївці та Ясинуватій знов пролунали вибухи

01 серпня 2023, 17:58

Сьогодні, 1 серпня, в окупованому Донецьку пролунали вибухи, і під ударом міг опинитися район вокзалу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Подальшої інформації про обстріл наразі немає.

Зазначимо, що місто Донецьк знаходиться під окупацією російських загарбників з 2014 року, і останнім часом там збільшилася кількість вибухів. Влада рф часто намагається приховати факти обстрілів по скупченнях російських військових та їхніх складах боєприпасів та техніки у місті.

Важливо зазначити, що українські офіційні особи та військові не «працюють» по цивільним. Вони фокусують свої зусилля лише на протистоянні російським окупантам та захисті своїх територій.

Нагадаємо, що 13 липня, місцеві жителі повідомили про обстріл району заводу "Топаз" у Донецьку. Зазначений завод раніше займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО, а зараз перебуває під контролем окупантів.

Також повідомляється, що дуже сильно палає між окупованою Макіївкою та Ясиноватою.