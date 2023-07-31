В Криму пролунали вибухи у районі окупованого Севастополя - РосЗМІ

01 серпня 2023, 20:05

Заяву про збитий безпілотник у районі Кара-Коби окупованого Севастополя (Крим) зробив так званий "губернатор" Михайло Развожаєв.

Водночас, вибухи були зафіксовані у декількох районах, зокрема, у Севастополі, Бахчисарайському районі та Інкермані. На місцях підриву пожежі та полум'я спалахнули в різних місцях.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в районі вибухів під Севастополем знаходяться чотири склади з боєприпасами, а також теплова електростанція.

Докладні обставини події наразі залишаються невідомими, і владні структури не забезпечують інформації щодо поточної ситуації.