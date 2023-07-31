01 серпня 2023, 21:04

На незаконній надбудові "кримському мості", що сполучає материкову територію ворожого «сусіда» з українським тимчасово окупованим Кримом, спостерігається продовження активної спроби відновлення після нещодавної, вже другої, вибухової події помітного масштабу.

За інформацією російських телеграм-каналів:

«кримський міст» додатково огороджено спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями — на випадок нових атак України. Конструкції призначені для захисту від надводних та підводних дронів. Ними планують захистити міст на всій його протяжності.

Також, в мережі шириться фото, на якому начебто видно пошкодження Чонгарського залізничного мосту.

Слід зазначити, що дана надбудова "кримський міст" є незаконною і має стратегічне значення для окупаційних сил російської федерації. Знімки засвідчують зусилля окупантів у відновленні цього важливого для них логістичного та символічного об'єкта.

Як повідомлялось раніше в ЗМІ: Цивільним не рекомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Зруйнована надбудова поряд тимчасово окупованого Криму - є законною військовою ціллю, та повноцінним військовим об'єктом окупаційних військ російської федерації.