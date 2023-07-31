Терористичні війська рф убили лікаря в Херсоні - Херсонська ОВА

01 серпня 2023, 13:09

Сьогодні, 1 серпня, російські війська здійснили атаку на Херсон, запустивши балістичні ракети "Іскандер". В наслідок удару були пошкоджені приміщення однієї з лікарень міста, а також загинув лікар та травована медсестра. Про це повідомив Роман Мрочко, начальник Херсонської МВА.

"Сьогодні о 11:10 ворог знову напав на мирних мешканців нашої громади! Цього разу під удар потрапив заклад охорони здоров'я, через що загинув молодий лікар, який лише декілька днів працював у нашій лікарні, а також була тяжко поранена медсестра, яка в даний час отримує допомогу від наших медичних працівників", - заявив Мрочко.

Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, додав, що загиблий лікар був спеціалістом з отоларингології, а медсестра зазнала важкої травми щелепи. Крім того, обстріл призвів до пошкодження відділення хірургії.