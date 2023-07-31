01 серпня 2023, 13:28

1 серпня вночі війська російської федерації здійснили удари по Харкову за допомогою дронів типу «Shahed», в результаті чого були зафіксовані попадання в будівлю навчального закладу та спорткомплекс, а також постраждав один цивільний.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Згідно з його словами, наслідком атаки стало руйнування двох поверхів триповерхової будівлі навчального закладу в Салтівському районі, а також виникла пожежа, проте на щастя, вдалося уникнути жертв серед мешканців.

"Також було зафіксовано три ‘прильоти’ дронів на території спорткомплексу у Шевченківському районі. У результаті пошкоджено двоповерхову будівлю. Один з охоронців, 63-річний чоловік, отримав поранення та був доставлений до лікарні", - додав голова обласної військової адміністрації.

Окрім того, упродовж доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів. Серед цих населених пунктів зазначаються Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Новомлинськ та інші, де були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, а також сталися пожежі.

На Куп'янському напрямку українські Збройні Сили успішно відбили чергову спробу ворожого штурму в районі східніше Берестового.