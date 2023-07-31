На росії продовжуються підпали військкоматів на фоні новин про посилення мобілізацій - РосЗМІ

01 серпня 2023, 14:06

Це вже в підмосков'ї двоє пенсіонерів підпалили військкомат:

"Дідусям років по 80, вони довго стояли біля військкомата, вертіли телефони в руках: один не міг розібратися в камері, другий не міг відповісти на дзвінок. І в якийсь момент один дідусь пішов, достав щось, кинув і миттєвий вибух", - розповіли очевидці.

Поруч з військкоматом чергувала поліцейська машина. Пенсіонерів затримали на місці.

Це вже у Воронежській області:

Вчителька історії була затримана за спробу підпалу військкомату у Вороніжській області. Її змусили підпалити військкомат шахрайські телефонні зловмисники.

За даними "бази", увечері 31 липня, 24-річна Ольга П. прибула до будівлі Росошанського військкомату росії і кинула у нього коктейль Молотова. Дівчина була затримана на місці працівниками поліції.

Під час допиту вона розповіла, що 26 липня до неї телефонував невідомий, який представився співробітником центробанку. Він сказав, що з її рахунками відбуваються шахрайські дії. Пізніше з нею зв'язалися "співробітники правоохоронних органів" і повідомили, що зловмисник сидить в військкоматі і щоб його затримати, треба кинути коктейль Молотова в будівлю. Дівчина вирішила допомогти поліцейським і відправилася в діло.

У результаті вона сама була затримана працівниками поліції і доставлена до відділення МВС. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.