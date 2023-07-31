На москві звикають до війни або знову «кидались будівлями по дронам»

01 серпня 2023, 14:29

Мешканці російської столиці москви швидко звикають до повноцінної війни, яка незабаром, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, повністю перейде на територію "авторів війни" - країни-агресора.

У своєму твіттері він зазначив: "москва швидко звикає до повноцінної війни, яка, своєю чергою, незабаром остаточно перейде на територію 'авторів війни', щоб стягнути з них всі борги".

Подоляк наголосив, що все, що відбувається на росії, - є об'єктивним історичним процесом. Він також прогнозує зростання кількості невстановлених дронів, розпаду, громадянських конфліктів та війн.

Варто зазначити, що ніч на 1 серпня принесла в москві та області вибухи. Принаймні один безпілотник врізався у вежу "москва-сіті".

Це стало другою атакою на цю вежу за останні три дні, після того, як невідомі дрони пошкодили її вночі 30 липня, де розташовані офіси трьох російських міністерств.

Атака безпілотників на москву та тідмосков'я. Головне за версією РосЗМІ :