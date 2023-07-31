На москві звикають до війни або знову «кидались будівлями по дронам»

Мешканці російської столиці москви швидко звикають до повноцінної війни, яка незабаром, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, повністю перейде на територію "авторів війни" - країни-агресора.
У своєму твіттері він зазначив: "москва швидко звикає до повноцінної війни, яка, своєю чергою, незабаром остаточно перейде на територію 'авторів війни', щоб стягнути з них всі борги".
Подоляк наголосив, що все, що відбувається на росії, - є об'єктивним історичним процесом. Він також прогнозує зростання кількості невстановлених дронів, розпаду, громадянських конфліктів та війн.
Варто зазначити, що ніч на 1 серпня принесла в москві та області вибухи. Принаймні один безпілотник врізався у вежу "москва-сіті".
Це стало другою атакою на цю вежу за останні три дні, після того, як невідомі дрони пошкодили її вночі 30 липня, де розташовані офіси трьох російських міністерств.
Атака безпілотників на москву та тідмосков'я. Головне за версією РосЗМІ:
- Близько 3:20 години ночі з'явилися перші повідомлення про атаку безпілотників у деяких районах підмосков'я.
- Два українських безпілотники були знищені в повітрі засобами ППО над Одинцовським та Наро-Фомінським районами московської області, ще один безпілотник був пригнічен засобами РЕБ та впав😵на територію "москва-сіті".
- Пошкоджено фасад будівлі "москва-сіті" на 21-му поверсі, вибите скло на площі 150 кв. м, про це повідомив сергій собянін.
- Постраждалих в результаті удару безпілотника в вежу "москва-сіті" за попередніми даними немає.
- Після атаки столичний аеропорт Внуково був тимчасово закритий, літаки перенаправлялися в інші аеропорти, наразі аеропорт працює у звичайному режимі.
- Обломки безпілотника, який влучив у одну з веж "москва-сіті", знайшли та направлять на вибухотехнічну експертизу.
- МНС спростувало повідомлення про те, що безпілотник влетів у вікно квартири та вибухнув у Строгині: причиною "вибуху" у одній з квартир будинку на вулиці Твардовського стало порушення техніки експлуатації духової шафи, повідомляє агентство "москва".
- Надзвичайні та комунальні служби продовжують працювати на місці падіння безпілотника в "москва-сіті"; територія навколо вежі огороджена, вхід заборонено для сторонніх.