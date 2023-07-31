Полювання на чоловіків або чому відбуваються «облави» пояснили в ТЦК

01 серпня 2023, 16:18

Приблизно 20% військовозобов'язаних добровільно з'являються до військкоматів, як повідомляє керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко у співбесіді для Leopolis.news.

Він зазначив: "Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою".

Тіщенко додав, що прихід до ТЦК не є автоматичною відправкою до війська, оскільки це передбачає ряд процедур та медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії.

"Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: ‘Я боюся’. Інвалідність, як і сімейні обставини, - це точно повне право на відстрочку", - пояснив керівник військкомату.

Тіщенко також прокоментував мобілізацію штатних працівників підприємств: "Потрібно зрозуміти, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства, прийдуть господарями буряти та "кадирівці". Чи буде цим працівникам тоді важлива доля їх підприємств? Наш пріоритет - це забезпечення обороноздатності держави та народу України", - зазначив він.