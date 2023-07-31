Росіяни знов обстрілюють Харківщину: є загиблі

01 серпня 2023, 16:54

1 серпня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріл села Першотравневе на Харківщині військами рф, в результаті чого загинула жінка. За його словами, ворог продовжує напади на цивільне населення, а обстріл села відбувся близько 12 години.

За попередніми даними медиків, чоловік у віці близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований. Очільник регіону підкреслив, що внаслідок обстрілу, на жаль, загинула жінка 70 років.

Також, в місцях нічних ударів дронами-камікадзе Shahed в Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків. Удари прийшлися в густонаселені райони, тож спеціальні служби вживають усіх заходів, аби не було небезпеки обвалів для випадкових перехожих.

Раніше була також повідомлена інформація про обстріл лікарні у Херсоні, де загинув лікар, а ще четверо медичних працівників постраждали.