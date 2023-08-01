02 серпня 2023, 12:38

Телеграм-канали опублікували фото ймовірного вибуху у Гвардійську.

Гварді́йське (до 1945 року — Спат) — селище міського типу в Україні , у Сімферопольському районі Автономної Республіки Крим.

Фото опублікував канал "Астра", але російська влада наразі не прокоментували вибуховий інцидент.

На околиці цього смт розташований однойменний військовий аеродром, який росія використовує для атак проти України. Там базується 37-й змішаний авіаполк ВПС РФ із Су-24М та Су-25СМ, а також, ймовірно, інша бойова авіатехніка.

У z-каналах окупантів написали, що був "дуже потужний" вибух.