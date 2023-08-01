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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
02 серпня 2023, 17:19

Запрошуємо переселенців відвідати гуманітарні хаби «Луганщина моя» та отримати консультації з питань зайнятості

👨‍⚖️ Фахівці служби зайнятості консультують внутрішньо переміщених осіб щодо послуг та можливостей реєстрації в Луганській обласній службі зайнятості, проходження професійного навчання та отримання ваучера, ознайомлюють сучасними джерелами пошуку роботи та актуальними вакансіями, розповідають про нові програмами для роботодавців, спрямованих на розвиток бізнесу та забезпечення зайнятості населення шляхом фінансової підтримки.

🕒 Графіки роботи представників центрів зайнятості за адресами:

✅ м. Вінниця:

  • вул. Праведників світу, 43-б. Консультації по середах з 10:00 до 15:00

✅ м. Дніпро:

  • пл. Троїцька, 5А (орієнтир - Свято-Троїцький кафедральний собор). Консультації щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00
  • пр. Петра Калнишевського, 27К, Палац Культури «Металург» (лівий берег). Консультації щоп’ятниці з 10:00 до 15:00.
  • вул. Володимира Антоновича, 89. Консультації: щовівторка та щочетверга з 10:00 до 14:00

✅ Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Богданівка:

  • вул. Шевченка, 32Г. Консультації: щовівторка та щочетверга з 09:00 до 13:00

✅ м. Івано-Франківськ:

  • вул. В'ячеслава Чорновола, 128 (стадіон "Рух"). Консультації: щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 та щочетверга з 10:00 до 13:00

✅ м. Київ:

  • вул. Мала Житомирська, 16/3. Консультації щосереди з 10:00 до 15:00
  • бульвар Марії Примаченко, 8. Консультації: щосереди з 11.00 до 15.00.
  • вул. Поліська, 14. Консультації: щоп'ятниці з 10.00 до 15.00
  • вул. Рене Декарта, 14. Консультації: щосереди з 10.00 до 15.00

✅ м. Львів:

  • вул. Рудненська, 10. Консультації щочетверга з 10:00 до 14:00

✅ м. Одеса:

  • вул. Катерининська, 32. Консультації: щовівторка та щоп'ятниці з 10:00 до 14:00

✅м. Рівне:

  • вул. Кавказька, 9А. Консультації: щоп'ятниці з 11:00 до 14:00

✅ м. Харків, вул. Данилевського, 38 Консультації: щоп’ятниці з 12:00 до 15:00 та щосередні з 10:00 до 13:00

✅ м. Черкаси:

  • вул. Чехова, 9А. Консультації: щовівторка з 10:00 до 14:00

✅ м. Чернівці:

  • вул. Головна, 128. Консультації: щосереди з 10:00 до 13:00

❗❗ Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній 098-875-48-95, 099-491-20-86 або пройдіть за посиланням:

📌 Надаємо підтримку з питань зайнятості:

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Джерело: "Відділ інформації ЛОЦЗ"
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