В Ізміїлі знищено російськими терористами 40 тис. тонн зерна

02 серпня 2023, 17:55

Внаслідок нічної атаки російських агресорів на Ізмаїл у Одеській області та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства було знищено значну кількість зерна.

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, опублікованому у середу, 2 серпня у Facebook, агресори завдали ударів по складах та елеваторах із зерном, внаслідок чого було знищено близько 40 тисяч тонн, що призначалось для країн Африки, Китаю та Ізраїлю.

Одним із найбільш постраждалих об'єктів став порт Ізмаїл, де були пошкоджені морський вокзал та інфраструктура Українського Дунайського пароплавства - ключового українського вантажоперевізника на річці Дунай. Ці порти мають важливе значення для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Раніше вже повідомлялося про велику кількість зерна, яку терористична росія знищила протягом липня, а саме близько 180 тисяч тонн українського зерна лише за дев'ять днів.