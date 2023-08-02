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Суспільна думка
Суспільство
02 серпня 2023, 21:28

На росії школярам вигадали нову історію та змусять вчитись за новим підручником

На росії з’явився новий підручник історії для старших класів, що включає розділ про "спеціальну воєнну операцію", який вже офіційно доданий до федерального переліку підручників.

Міністр освіти рф сергій кравцов заявив, що у цьому підручнику представлені події, пов'язані з "возз'єднанням Криму та Севастополя", а також перебіг "СВО" та входження "нових регіонів" до складу рф. Також розповідається про "подвиг наших нових героїв вітчизни".

Кравцов підкреслив, що підручник успішно пройшов апробацію та був внесений до федерального переліку, і він буде використовуватись в усіх 11-класних школах країни, налічуючи 650 тисяч школярів, починаючи з 1 вересня цього року.

Міністр зазначив, що для забезпечення єдиної лінії викладання історії та запобігання "розколюванню народів та поширенню недовіри", була створена нова програма викладання історії.

Раніше школи та вчителі мали можливість викладати за різними програмами, що може викликати розбіжності в трактуванні історичних подій. Тепер введено новий підручник історії для "єдиної програми", щоб стандартизувати викладання цього предмету та забезпечити більш об'єктивне розуміння історії на росії та світу

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