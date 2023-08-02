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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
02 серпня 2023, 12:44

Ситуація щодо російського вторгнення на 02.08.2023

За добу Сили оборони знищили 27 артилерійських систем та 8 бронемашин російських загарбників, збили 15 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять 247,2 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4217 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,
  • артилерійських систем – 4866 (+27) од,
  • РСЗВ – 700 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 463 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 718 (+0).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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