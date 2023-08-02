Ситуація щодо російського вторгнення на 02.08.2023

За добу Сили оборони знищили 27 артилерійських систем та 8 бронемашин російських загарбників, збили 15 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять 247,2 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 718 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!