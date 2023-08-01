У ніч на 2 серпня 2023 року знищено 23 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131».
Пуски «шахедів» здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).
💥 Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.
Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві адміністрації.
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