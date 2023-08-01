Ворожий нічний обстріл Києва 2 серпня. Фото – ДСНС

02 серпня 2023, 13:00

Уночі, 2 серпня, війська рф здійснили чергову повітряну атаку на столицю України, Київ. Згідно з інформацією від столичного управління ДСНС, попередньо було зафіксовано падіння уламків у Солом’янському районі міста.

В результаті обстрілу був пошкоджений фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх, однак на щастя, пожеж не виникло, та постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.

На місце події було оперативно залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 висококваліфікованих рятувальників.

Важливо відзначити та подякувати Збройним Силам України та захисникам нашого неба за їх відмінну роботу в утриманні безпеки на території столиці.