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Суспільна думка
Події
02 серпня 2023, 13:21

Нічна атака на Одещину: ворог продовжує знищувати портову інфраструктуру

Під час нічної атаки на південь Одеської області, терористичні війська рф спробували знищити портову інфраструктуру на Дунаї.

Свідченням цього стали опубліковані фотографії наслідків "нальоту", які представило Оперативне командування «Південь», обласна військова адміністрація та ДСНС.

За даними військових, сили протиповітряної оборони успішно знищили 11 ударних безпілотників типу Shahed-136, однак були зафіксовані влучання по елеватору і зерносховищу, що призвело до пожеж.

"Протиповітряна оборона невпинно протистояла атакам протягом майже трьох годин. Внаслідок цих атак виникли пожежі", - додали у заяві Оперативного командування «Південь».

За словами спікера командування, Владислава Назарова, метою атаки окупантів було місто Ізмаїл.

Прокуратура уточнила, що від ворожого обстрілу були пошкоджені та зруйновані: елеватор, зернові ангари, резервуари вантажного терміналу, виробничі, складські та адміністративні приміщення, а також триповерхова будівля Морвокзалу.

Джерело: "Одеська ОВА, ОК Південь, ДСНС"
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