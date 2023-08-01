За добу на росії підпалили близько 20 військкоматів - ЗМІ

На росії продовжуються підпали військоматів, і це стає все більш серйозною проблемою. За останню добу, за інформацією Telegram-каналів, зареєстровано не менше 20 спроб підпалу військоматів у різних містах країни-агресора.
В одному із прикладів, 62-річна пенсіонерка на москві намагалася підпалити військкомат у Кузьмінках за допомогою коктейлю Молотова. Пожежу вдалося швидко загасити до приїзду пожежників, а сама жінка була затримана.
У Відрадному столичного району ще один пенсіонер також намагався підпалити військкомат, але його планам було заваджено.
В Казані 31-річна жінка кинула коктейлі Молотова під службовий УАЗ, але пожежу також швидко загасили. Всі троє затриманих зізналися, що діяли за вказівкою невідомих "силовиків".
Крім того, в рф було заарештовано ще декілька осіб, зокрема 82-річну пенсіонерку у Волгограді та 18-річну продавчиню в Уфі, за спроби підпалу військкоматів.
Новини на росії: За минулу добу приблизно два десятки військкоматів намагались підпалити. Усі підпалювачі стали жертвами "шахраїв", більшість з них - пенсіонери.
Місця та особи, які спробували підпалити:
- Феодосія - 51-річна вчителька.
- Казань - 62-річна жінка.
- Северодвінськ - 76-річний пенсіонер.
- Казань - 23-річна дівчина.
- Калуга - 77-річна пенсіонерка.
- Россошь - 24-річна вчителька.
- Подольск - двоє 80-річних пенсіонерів.
- Санкт-Петербург - 54-річний чоловік.
- Можайськ - 45-річна жінка.
- Омськ - 21-річна студентка.
- Копейськ - 54-річна жінка.
- Верхнеуральськ - 34-річна жінка.
- Сестрорецьк - 53-річна жінка.
- Вольск - 68-річна пенсіонерка.
- Селище Агинское, Бурятия - 17-річна дівчина.
- Санкт-Петербург - 53-річна жінка.
- Казань - 30-річна жінка.
- Ставрополь - жінка.
- В Улан-Удэ - чоловік та жінка на відео підпалюють військкомат.