За добу на росії підпалили близько 20 військкоматів - ЗМІ

02 серпня 2023, 14:02

На росії продовжуються підпали військоматів, і це стає все більш серйозною проблемою. За останню добу, за інформацією Telegram-каналів, зареєстровано не менше 20 спроб підпалу військоматів у різних містах країни-агресора.

В одному із прикладів, 62-річна пенсіонерка на москві намагалася підпалити військкомат у Кузьмінках за допомогою коктейлю Молотова. Пожежу вдалося швидко загасити до приїзду пожежників, а сама жінка була затримана.

У Відрадному столичного району ще один пенсіонер також намагався підпалити військкомат, але його планам було заваджено.

В Казані 31-річна жінка кинула коктейлі Молотова під службовий УАЗ, але пожежу також швидко загасили. Всі троє затриманих зізналися, що діяли за вказівкою невідомих "силовиків".

Крім того, в рф було заарештовано ще декілька осіб, зокрема 82-річну пенсіонерку у Волгограді та 18-річну продавчиню в Уфі, за спроби підпалу військкоматів.

Новини на р осії : За минулу добу приблизно два десятки військкоматів намагались підпалити. Усі підпалювачі стали жертвами "шахраїв", більшість з них - пенсіонери.

Місця та особи, які спробували підпалити: