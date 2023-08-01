Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
02 серпня 2023, 14:02

За добу на росії підпалили близько 20 військкоматів - ЗМІ

На росії продовжуються підпали військоматів, і це стає все більш серйозною проблемою. За останню добу, за інформацією Telegram-каналів, зареєстровано не менше 20 спроб підпалу військоматів у різних містах країни-агресора.

В одному із прикладів, 62-річна пенсіонерка на москві намагалася підпалити військкомат у Кузьмінках за допомогою коктейлю Молотова. Пожежу вдалося швидко загасити до приїзду пожежників, а сама жінка була затримана.

У Відрадному столичного району ще один пенсіонер також намагався підпалити військкомат, але його планам було заваджено.

В Казані 31-річна жінка кинула коктейлі Молотова під службовий УАЗ, але пожежу також швидко загасили. Всі троє затриманих зізналися, що діяли за вказівкою невідомих "силовиків".

Крім того, в рф було заарештовано ще декілька осіб, зокрема 82-річну пенсіонерку у Волгограді та 18-річну продавчиню в Уфі, за спроби підпалу військкоматів.

Новини на росії: За минулу добу приблизно два десятки військкоматів намагались підпалити. Усі підпалювачі стали жертвами "шахраїв", більшість з них - пенсіонери.

Місця та особи, які спробували підпалити:

  • Феодосія - 51-річна вчителька.
  • Казань - 62-річна жінка.
  • Северодвінськ - 76-річний пенсіонер.
  • Казань - 23-річна дівчина.
  • Калуга - 77-річна пенсіонерка.
  • Россошь - 24-річна вчителька.
  • Подольск - двоє 80-річних пенсіонерів.
  • Санкт-Петербург - 54-річний чоловік.
  • Можайськ - 45-річна жінка.
  • Омськ - 21-річна студентка.
  • Копейськ - 54-річна жінка.
  • Верхнеуральськ - 34-річна жінка.
  • Сестрорецьк - 53-річна жінка.
  • Вольск - 68-річна пенсіонерка.
  • Селище Агинское, Бурятия - 17-річна дівчина.
  • Санкт-Петербург - 53-річна жінка.
  • Казань - 30-річна жінка.
  • Ставрополь - жінка.
  • В Улан-Удэ - чоловік та жінка на відео підпалюють військкомат.
irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: