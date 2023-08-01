Оголошено про перевірки ВПО та можливі скасування виплат

02 серпня 2023, 14:40

З липня 2023 року територіальні органи Нацсоцслужби проводитимуть перевірку фактичного місця проживання/перебування ВПО. Про це повідомів Уповноважений (омбудсмен) ВРУ з прав людини, Дмитро Лубінець, у своєму Телеграм-каналі, 2 серпня 2023 року.

До них можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Підставами для проведення перевірки є:

особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;

у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

Особу, яку перевірятимуть, мають повідомити про перевірку не менш як за 2 два календарних дні до її проведення (телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).

У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні.

❗️Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення цій особі.

❗️Окрім цього, непроходження ВПО протягом 30 днів ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям – це причина для скасування виплат.