Оголошено про перевірки ВПО та можливі скасування виплат

З липня 2023 року територіальні органи Нацсоцслужби проводитимуть перевірку фактичного місця проживання/перебування ВПО. Про це повідомів Уповноважений (омбудсмен) ВРУ з прав людини, Дмитро Лубінець, у своєму Телеграм-каналі, 2 серпня 2023 року.
До них можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.
Підставами для проведення перевірки є:
- особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;
- у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;
- отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.
Особу, яку перевірятимуть, мають повідомити про перевірку не менш як за 2 два календарних дні до її проведення (телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).
У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні.
❗️Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення цій особі.
❗️Окрім цього, непроходження ВПО протягом 30 днів ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям – це причина для скасування виплат.