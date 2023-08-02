Під час атаки на Ізмаїл, БпЛА запущений росією впав на території Румунії - ЗМІ

03 серпня 2023, 17:03

Під час атаки на Ізмаїл, яка сталася в середу, 2 серпня, російські дрони залетіли на територію Румунії. Мер комуни Чаталкіой у Тулчі, Тудор Чернега, розповів про жахливі моменти, які пережили місцеві жителі після атаки безпілотників на порт Ізмаїл.

"Місцеві жителі підтверджують, що безпілотники пролітали по прямій лінії над будинками в Четалкіоі. Страх дуже великий. Збитого дрона не виявлено. Є свідчення деяких місцевих жителів, моряків, що в лісі впав дрон. Шукали, але нічого не знайшли. У тій гущавині тобі навіть дороги немає", - розповів мер.

Мер також зазначив, що проліт дронів над будинками свідчить про те, що вони летіли з кількох напрямків, щоб заплутати протиповітряну оборону.

"Коли дійшли чутки, що дрон впав на нашу територію, була паніка, бо точність у них не висока. Люди були налякані, вибиті вікна, тому що через болотисту місцевість ударна хвиля поширювалася дуже сильно, створюючи враження землетрусу. Коли було видно, що стріляють кулемети, паніка була дуже велика", - зауважив Чернега.

За словами мера, ситуація поступово нормалізується, але ніколи раніше не було так близько до подібних проблем.

Міністерство оборони Румунії також відреагувало на атаку росії біля кордону з Румунією, стверджуючи, що на данний момент немає прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії.