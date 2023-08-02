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Суспільна думка
Кримінал
03 серпня 2023, 18:20

Завершено розслідування проти судді, який спровокував смертельну ДТП в Києві

Прес-служба Державного бюро розслідувань повідомила, що досудове розслідування проти судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який став причиною смертельної ДТП на блокпосту у травні цього року, завершилося.

Під час розслідування було проведено 18 експертиз, включаючи судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Виявлено, що суддя, маючи спеціальні професійні знання та досвід у сфері безпеки дорожнього руху, намагався спотворити зміст біологічних зразків з метою приховування стану алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці зафіксували вміст алкоголю у зразку, та іншими експертизами підтвердили стан сп'яніння судді, а також фактичні порушення правил дорожнього руху, зокрема, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті 23-річного бійця Нацгвардії, який загинув на місці. Санкція за такий злочин передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що 26 травня суддя Тандир збив бійця Нацгвардії біля блокпосту столиці, після чого його затримали. Суддю заарештували на два місяці без можливості внесення застави.

Джерело: "ДБР"
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