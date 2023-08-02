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Суспільна думка
Події
03 серпня 2023, 12:28

У ніч на 3 серпня 2023 року знищено 15 ударних та 7 розвідувальних БпЛА

Уночі 3 серпня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА «Shahed-136/131».

Усього зафіксовано пуски 15 «шахедів».

💥 Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено.

✈️ За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

🛬Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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