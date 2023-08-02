03 серпня 2023, 12:28 У ніч на 3 серпня 2023 року знищено 15 ударних та 7 розвідувальних БпЛА Уночі 3 серпня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА «Shahed-136/131». Усього зафіксовано пуски 15 «шахедів». 💥 Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено. ✈️ За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 🛬Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 03.08.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com