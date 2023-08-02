Ворог на окуповані території везе з росій студентів для заходів пропаганди

03 серпня 2023, 16:25

Російські загарбники приділяють особливу увагу промивці мізків молоді на тимчасово окупованих територіях.

Так, окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно у пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містах - Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

Ті ж гастролери з рф проводять у захоплених містах семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "росмолоді" ("росмолодежь") - окупаційної структури, яка займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські.

Нагадаємо, за інформацією підпілля на ТОТ Криму російське військово-політичне керівництво впроваджує заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь.

Зокрема, оккупанти провели «форум молодих спеціалістів «путь победы. zеркало» за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських оккупаційних військ зі складу зс рф, мвс, мнс, прокуратури.