Ситуація щодо російського вторгнення на 04.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 248,4 тис. осіб, знищено більше 4900 артилерійських систем ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4228 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8249 (+15) од,
- артилерійських систем – 4911 (+19) од,
- РСЗВ – 704 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 466 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27),
- крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 724 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!