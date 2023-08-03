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Суспільна думка
Кримінал
04 серпня 2023, 21:23

У Рівному засуджено колаборанта з Луганщини

Рівненський міський суд призначив покарання колаборанту з Луганщини, 27-річному жителю, у вигляді 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком 15 років та з конфіскацією майна. Про це стало відомо з повідомлення Рівненської обласної прокуратури.

Минулого року, після тимчасової окупації Станиці Луганської, колаборант вступив у злочинну змову з представниками терористичної організації «лнр». Він прийняв посаду начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Станично-Луганського району «лнр» на тимчасово окупованій території України.

Зазначено, що колаборант зараз перебуває на непідконтрольній частині території України, тому початок строку відбування покарання буде обчислюватися з дати його затримання.

Досудове розслідування за спеціальною процедурою проводило управління СБ України в Рівненській області.

Джерело: "Рівненська обласна прокуратура"
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