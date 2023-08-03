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Суспільна думка
Події
04 серпня 2023, 21:30

З безпілотника окупанти атакували центр Берислава: є поранені

В центрі Берислава Херсонської області сталася атака російських окупантів, під час якої було використано безпілотний літальний апарат (БпЛА).

На жаль, в результаті цієї атаки, один місцевий житель отримав серйозні травми, коли вибухівка була скинута на його подвір'я. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У повідомленні зазначено: "росіяни атакували центр Берислава з безпілотника. Вибухівку скинули на подвір'я місцевого жителя. 48-річний чоловік дістав важкі поранення, ". Постраждалого шпиталізували з травмами голови.

Там також зазначили, що зараз лікарі борються за життя постраждалого чоловіка.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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