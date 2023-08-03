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Суспільна думка
Події
04 серпня 2023, 13:08

Україна повернула тіла 44 полеглих воїнів із тимчасово окупованих територій

Україна здійснила повернення 44 полеглих воїнів із ТОТ. Інформацію про це оприлюднило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій у п'ятницю, 4 серпня.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців", – зазначається у повідомленні.

Процес репатріації тіл військових був організований завдяки співпраці Міністерства реінтеграції з уповноваженими інституціями, такими як Об'єднаний центр при СБУ, Центральне військове управління Збройних Сил України та іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Прес-служба також підкреслює, що передача тіл загиблих воїнів відбувалася відповідно до норм Женевських конвенцій. Після ідентифікації, тіла захисників будуть передані їхнім рідним для проведення гідного поховання.

Джерело: "Мінреінтеграції"
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