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Суспільна думка
Події
04 серпня 2023, 13:30

Війська рф обстріляли із важкої артилерії та РСЗВ Нікопольський районі Дніпропетровщини

Увечері та протягом ночі, терористичні війська російської федерації провели п'ять обстрілів із важкої артилерії та РСЗВ у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації, Сергій Лисак.

Зокрема, обстріли були спрямовані на Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади.

Під час атак двоє жителів Нікополя постраждало: 85-річна жінка та 35-річний чоловік. Обом була надана необхідна допомога.

Також, внаслідок ворожих обстрілів, було пошкоджено більше двох десятків приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиць, три газопроводи та дві лінії електропередачі, десять господарських споруд (дві повністю знищені).

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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