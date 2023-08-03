04 серпня 2023, 13:30 Війська рф обстріляли із важкої артилерії та РСЗВ Нікопольський районі Дніпропетровщини Увечері та протягом ночі, терористичні війська російської федерації провели п'ять обстрілів із важкої артилерії та РСЗВ у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації, Сергій Лисак. Зокрема, обстріли були спрямовані на Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади. Під час атак двоє жителів Нікополя постраждало: 85-річна жінка та 35-річний чоловік. Обом була надана необхідна допомога. Також, внаслідок ворожих обстрілів, було пошкоджено більше двох десятків приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиць, три газопроводи та дві лінії електропередачі, десять господарських споруд (дві повністю знищені). Джерело: "Дніпропетровська ОВА" irtafax.com