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Суспільна думка
Події
04 серпня 2023, 13:57

Трагедія на Закарпатті: з навісного мосту впали три жінки - ДСНС

Трагічна подія сталася на Закарпатті, де одна жінка загинула, а дві отримали травми внаслідок падіння з мосту. Про це повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій 4 серпня.

Інцидент стався у селі Кваси Рахівського району, інформація про який надійшла рятувальникам близько 22:00 вечора.

Пошкодження дерев'яного покриття навісного мосту на висоті 20 метрів призвело до того, що три жінки, які знаходилися на відпочинку та є жительками Київської області, впали у річку Чорна Тиса.

Експерти ДСНС оперативно спустились до місця події та за допомогою нош забезпечили евакуацію постраждалих. Жінок винесли наверх, де вже чекали лікарі. Незважаючи на зусилля медичного персоналу, 54-річна жінка померла у медичному автомобілі "швидкої". Ще дві жінки були госпіталізовані для надання необхідної медичної допомоги.

Джерело: "ДСНС"
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