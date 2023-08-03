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Суспільна думка
Події
04 серпня 2023, 14:10

Знов під нічним обстрілом був Херсон: зруйновано медзаклад, є поранені

4 серпня, пізно вночі, війська російської федерації вчинили новий терористичний обстріл міста Херсон, спрямувавши вогонь у будівлю медичного закладу.

Про цей інцидент повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"В результаті одного із обстрілів були пошкоджені будівля Патологоанатомічного відділення лікарні та будівля котельні", - зазначив він.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, противник упродовж минулої доби здійснив у регіоні 53 обстріли, використовуючи 241 снаряд з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотних літальних апаратів та авіації.

Місто Херсон зазнало 42 обстрілів. Окупанти відкрили вогонь по будівлі церкви, території парку, будівлі кінотеатру, об'єкту інфраструктури, торговельного центру, медичного закладу та пенітенціарної установи.

У результаті російської агресії дев'ятеро мирних жителів отримали поранення.

Джерело: "Херсонська МВА/ОВА"
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