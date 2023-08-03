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Суспільна думка
Події
04 серпня 2023, 16:14

В бухті російського порту Новоросійськ вибухи та пошкоджений військовий корабель - ЗМІ

За даними російських ЗМІ, вночі на 4 серпня було здійснено атаку на військово-морську базу в Новоросійську двома безпілотними катерами-камікадзе.

Міноборони рф заявило, що "під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази".

Повідомлено, що екіпажі кораблів "Оленегорский горняк" і "Суворовец" допомогли уникнути наслідків атаки.

Проте місцеві жителі, у соцмережах, поширюють іншу інформацію, стверджуючи, що під час атаки постраждав великий десантний корабель "Оленегорский горняк" (проєкт 775). На відео, котре розповсюджується в мережі, видно, що яке-то судно буксирується і завалюється на борт.

Місцеві мешканці у соцмережах розповідають, що близько першої години ночі спостерігали яскравий спалах над морем та вибухи в районі КТК (Каспійського трубопровідного консорціуму).

Ближче до ранку з’явилась інформація про нові вибухи та звуки стрілянини над морем, а підполковник Ігор Конаш, прес-офіцер чорноморського флоту рф, підтвердив факт атаки морськими дронами.

Наразі встановлено тимчасову заборону на рух суден у порту Новоросійська, і залишається відкритим питання щодо причини та масштабів атаки.

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