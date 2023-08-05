Затримано начальника одного з київських військкоматів за переправлення чоловіків за кордон - ДБР

05 серпня 2023, 16:35

Працівники ДБР затримали начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, чоловікам оформлювався пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів США.

Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від декількох військовозобов’язаних.

Зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Наразі до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже два мільйони гривень.

Подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу відносно начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.