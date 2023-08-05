05 серпня 2023, 19:45

Під час мирних переговорів у Саудівській Аравії, - терористична росія здійснила масований ракетний обстріл українських областей.

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ракети летіли з території російського регіону – Тамбова, та з Білорусі.

Кілька областей опинилися під загрозою ракетних ударів, включаючи Київську, Житомирську, Чернігівську, Вінницьку, Черкаську, Хмельницьку, Кіровоградську, Сумську та Полтавську

Повітряні сили ЗСУ оперативно попередили в соцмережах про ракетний удар з району Тамбова, рф, а також про повторний пуск «Кинжалів» і закликали усіх перехожих негайно прослідувати в укриття.

Нагадаємо, що сьогодні вранці також оголошували повітряну тривогу в Україні через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет «Кинджал».