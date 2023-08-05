Під час мирних переговорів у Саудівській Аравії, - терористична росія здійснила масований ракетний обстріл українських областей.
Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ракети летіли з території російського регіону – Тамбова, та з Білорусі.
Кілька областей опинилися під загрозою ракетних ударів, включаючи Київську, Житомирську, Чернігівську, Вінницьку, Черкаську, Хмельницьку, Кіровоградську, Сумську та Полтавську
Повітряні сили ЗСУ оперативно попередили в соцмережах про ракетний удар з району Тамбова, рф, а також про повторний пуск «Кинжалів» і закликали усіх перехожих негайно прослідувати в укриття.
Нагадаємо, що сьогодні вранці також оголошували повітряну тривогу в Україні через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет «Кинджал».