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Суспільна думка
Події
05 серпня 2023, 19:45

Ракетний обстріл областей України: "кинжали" та "калібри" з території Білорусі та рф

Під час мирних переговорів у Саудівській Аравії, - терористична росія здійснила масований ракетний обстріл українських областей.

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, ракети летіли з території російського регіону – Тамбова, та з Білорусі.

Кілька областей опинилися під загрозою ракетних ударів, включаючи Київську, Житомирську, Чернігівську, Вінницьку, Черкаську, Хмельницьку, Кіровоградську, Сумську та Полтавську

Повітряні сили ЗСУ оперативно попередили в соцмережах про ракетний удар з району Тамбова, рф, а також про повторний пуск «Кинжалів» і закликали усіх перехожих негайно прослідувати в укриття.

Нагадаємо, що сьогодні вранці також оголошували повітряну тривогу в Україні через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет «Кинджал».

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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