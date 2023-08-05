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Суспільна думка
Події
05 серпня 2023, 19:56

Знову Нікопольщина. Знову залпи ворожої артилерії. Знову руйнування

У суботу, 5 серпня, російські агресори здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. За повідомленням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергія Лисака, - місто зазнало серйозних руйнувань.

У своєму Telegram каналі, Лисак заявив: "Знову Нікопольщина. Знову залпи ворожої артилерії. Знову руйнування. Протягом дня російські війська чотири рази обстріляли район".

Унаслідок обстрілу, понад десяток ворожих снарядів прилетіло по місту. Один з гаражів загорівся, пожежу вдалося загасити, але будівлю було повністю знищено.

До того ж, у місті пошкоджені станція техобслуговування та спортшкола, а також сім приватних будинків, дві господарські споруди, стільки ж газогонів та декілька ліній електропередач.

Раніше, у результаті обстрілів Нікополя, двоє цивільних були поранені, а понад два десятки приватних будинків, теплиць, вантажівок та інфраструктура міста були суттєво пошкоджені.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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