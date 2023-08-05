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Суспільна думка
Кримінал / Події
05 серпня 2023, 20:28

Від російського ворожого обстрілу на Сумщині загинув цивільний

В результаті мінометного обстрілу з боку російських військ у Новослобідській громаді Сумської області загинув місцевий мешканець.

З цього приводу розпочато досудове розслідування, про що повідомив Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

Відповідно до зібраних даних, загарбники здійснили мінометний обстріл Новослобідської громади в Конотопському районі близько 14:30, 5 серпня, з території російської федерації.

В результаті цієї атаки 61-річний мешканець села Манухівка, який перебував на своєму подвір'ї, отримав поранення та, на жаль, пізніше помер.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Джерело: "Сумська обласна прокуратура"
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