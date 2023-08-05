Дроном пошкоджено російський танкер в районі Кримського мосту

05 серпня 2023, 12:38

Сьогодні вночі, було зафіксовано атаку невідомих морських дронів на російський танкер "Sig" неподалік Керченської протоки.

Як результат, - танкер отримав пробоїну правого борту біля машинного відділення. Слід зазначити, що раніше Сполучені Штати ввели санкції щодо цього судна через його зв'язок із перевезенням авіаційного палива до Сирії.

Про стан танкера "Sig" після атаки наразі немає детальної інформації. Але, як видно з фото в мережі, - затоплення машинного відділення може становити загрозу безпеці судна та екіпажу, котрий не постраждав (зі слів росіян).

Раніше у цьому порту Феодосії танкер мав вантажну партію вибухівки, і його часто використовували для перевезення «специфічних» грузів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ не будуть давати спокою терористам, які хочуть захопити Україну до того часу, поки вони не залишать територію країни.