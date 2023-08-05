Польова жіноча форма вже в ЗСУ. На черзі – бронежилети для жінок

05 серпня 2023, 13:20

Міністерство оборони України оголосило про затвердження нової літньої польової форми для жінок-військовослужбовиць Збройних Сил України. Робота над впровадженням цієї форми розпочалася ще у 2022 році і була здійснена завдяки ініціативі проєкту "Arm Women Now" та Forma Two, а також під керівництвом радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар'єрності.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", - повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

У новій літній польовій формі для жінок-військовослужбовиць ураховані побажання та зауваження самих військовослужбовців, які брали участь у військових дослідних випробуваннях.

Міністр Резніков також наголосив, що Україна є лідером у впровадженні жіночих військових форм серед країн-членів НАТО.

"Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов'язки, стане значно комфортніше", - додав він.

Також ведуться роботи над впровадженням жіночого бронежилета, для якого вже є перші зразки. Після відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Ці зміни дозволять жінкам-військовослужбовцям мати засоби індивідуального захисту, що відповідають їх антропометричним даним.

Наразі в Збройних Силах України служить близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п'яти тисяч з яких перебувають на передньому краї та виконують бойові завдання разом з чоловіками.