05 серпня 2023, 13:44

Надводні високотехнологічні дрони здійснили вдалу атаку на російський десантний корабель "оленегірський гірник", який підтримував «чорноморський флот» росії. За звітами Twitter-аккаунту розвідки Британії, -судно зазнало серйозних пошкоджень.

Згідно з повідомленням розвідки, - "знімки судна, що гойдається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу щодо усунення пошкоджень виявилися неефективними".

Корабель "оленегірський гірник" став найбільшим російським військовим судном, яке зазнало серйозних пошкоджень після потоплення крейсера "москва" в квітні 2022 року.

Раніше судно було задіяне рф для перевезення військових і цивільних вантажів до Криму після удару по «керченському мосту».

За даними розвідки Британії, - атака дронів на "оленегірський гірник" стала значним ударом для чорноморського флоту росії, тому що раніше вже загроза Севастополю змусила російські підрозділи перенести свої бази до Новоросійська.