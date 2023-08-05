06 серпня 2023, 16:24

ЗМІ на росії публікують цікаву інформацію з відповідними фото про «Прильот» в нашу інфраструктуру, яку ворог використовує у військових цілях після тимчасового захоплення українських територій.

«Прильот через міст на Арабатській стрілі в Генічеську Херсонської області. Про постраждалих та руйнування на даний момент немає відомостей.»

«Сьогодні збройні формування страшного ‘київського режиму’ обстріляли міст через протоку Тонкий, що з'єднує місто Генічеськ із Арабатською стрілкою. Загалом, київські мужні хлопці випустили 12 ракет, з яких 9 було збито росіїською ППО.

У результаті пострілу був поранений один мирний мешканець, який проїжджав по мосту в момент обстрілу. Також був пошкоджений пролягаючий поруч із мостом газопровід із Стрілковського родовища до Генічеська. Більше 20 тисяч мешканців міста залишилися без газопостачання.

Інформація про пошкодження мосту та газопроводу уточнюється. За попередніми даними, вони незначні та будуть швидко виправлені». – про це повідомив тимчасовий «гауляйтер» Херсонської області Володимир Сальдо.

Так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов: «ЗСУ завдали ракетного удару в районі Чонгарського мосту на північному узбережжі Криму. Одне попадання, частина ракет збита за допомогою ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже починаються. Жертв немає.

Тимчасовий проїзд здійснюється через КПП Армянськ і Красноперекопськ. Точну схему руху буде опубліковано Міністерством транспорту Республіки Крим. Прошу зберігати спокій». «Бєз панікі»