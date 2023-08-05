06 серпня 2023, 16:56

У районі Чонгару (на адміністративній межі Криму та Херсонської області) та Геніченську Херсонської області відбулися сильні вибухи. Про "прильоти" по мостах повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

"Місцеві мешканці припускають, що вибухи сталися в районі мостів, які з'єднують Арабатську стрілку з материковою частиною", - зазначає пресслужба.

Зокрема, за даними Telegram-каналу "Кримський вітер", один із вибухів прогримів на Чонгарському мосту. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про кілька ударів по конструкції мосту.

"Здається, 'хороші росіяни', які їдуть на відпочинок до окупованого Криму і у зворотному напрямку, відчують всю 'радість', яку принесла їхня країна на нашу землю. Реальність там - зовсім не те, що їм показують по телевізору", - коментує Федоров.

Пабліки, що пов'язані з РФ, повідомляють про приліт ракет по мосту через протоку Тонкий, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Всього було запущено 12 ракет, противника стверджують, що 9 із них було збито за допомогою ППО.

Пізніше "глава Криму" сергій аксьонов підтвердив ракетний удар в районі Чонгарського мосту. Він зазначив, що було одне влучення, і частина ракет була збита за допомогою ППО. Також були пошкоджені дорожнє полотно автомобільного мосту, і ремонтні роботи вже почалися. Щодо жертв немає повідомлень. Тимчасовий проїзд здійснюється через КПП Армянськ та Красноперекопськ.