Нічна атака по Хмельниччині забрала життя рятувальника

06 серпня 2023, 19:01

В результаті ракетної атаки, яку здійснили російські військові по Старокостянтинову, - загинув рятувальник на ім'я Сергій Лисюк. Цю звістку повідомила Хмельницька ОВА.

"У Сергія Лисюка залишилися двоє маленьких дітей без батька. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя!" - підкреслив Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької ОВА.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій Хмельницької області, внаслідок ракетної атаки в Старокостянтинові загорівся склад з відходами кукурудзи, що знаходився на території елеватора.

На місці події оперативно працювали 16 рятувальників та три машини пожежно-рятувальної техніки. Вони успішно ліквідували пожежу на площі 1400 квадратних метрів. Однак, на жаль, один з працівників елеватора отримав травму внаслідок вибуху.