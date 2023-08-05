На ділянці трубопроводу «Дружба» стався витік -ЗМІ

06 серпня 2023, 21:30

Польський оператор трубопроводу PERN повідомив про виявлення витоку на ділянці трубопроводу Дружба, який транспортує нафту до Німеччини. Зазначено, що на даний момент припинено відвантаження нафти однією з двох ліній, проте причина витоку залишається невідомою і в даний час проводиться розслідування.

Уточнено, що інші частини трубопроводу Дружба, включаючи ділянку в Померанії, через яку перекачується сира нафта до Німеччини на танкерах, продовжують працювати у звичайному режимі. PERN планує відновити перекачування нафти у вівторок зранку.

Польські нафтопереробні заводи не зазнають обмежень в постачанні нафти, і ситуація з витоком на трубопроводі не має впливу на доступ водіїв до палива.

Цей випадок не є єдиним, оскільки раніше, 12 жовтня 2022 року, також вже відбувся витік на трубопроводі з невідомих причин. Витік стався на маршруті, яким сира російська нафта надходить до Німеччини.