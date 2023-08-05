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Суспільна думка
Події
06 серпня 2023, 12:33

У ніч на 6 серпня 2023 року знищено 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів

З вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».

У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

💥 Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряною обороною знищено:

  • 🚀 17 крилатих ракет «Калібр»;
  • 🚀 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 🛬 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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