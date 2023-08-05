На росії заявляють, що москву знов намагався атакувати БпЛА. Закривали аеропорт

06 серпня 2023, 13:58

За повідомленням мера москви сергія собяніна, - російські органи безпеки заявили про спробу прориву безпілотників на москву близько 11 години в неділю, 6 серпня.

Один з цих безпілотників, за даними міноборони рф, намагався атакувати об'єкти в московській області, але був знищений на території Подільського району. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Однак, в інформації з телеграм-каналу «Baza» згадується, що уламки від збитого безпілотника впали на дитячий майданчик у селищі Сільгосптехніка. Внаслідок вибуху в сусідніх будинках пошкоджено вікна, а один 77-річний чоловік отримав поранення. Рятувальники працюють на місці події.

Це не перший випадок, коли москву атакують безпілотники. Раніше, вночі 30 липня, вже сталися вибухи в столиці рф та підмосков'ї, а російське ППО, як заявляють, «збило» безпілотники.

Один із них (збитих) - серйозно зруйнував частину будівлі "IQ-квартал" у діловому центрі "москва-сіті", де розташовувалися офіси декількох міністерств (центрів прийняття рішень) рф.

На наступний день, 1 серпня, сталася ще одна атака, коли два безпілотники також намагались вдарити по москві, але, як стверджували росіяни, - їх також збили. В соцмережах, після низки заяв про «збиття» і наочно руйнівними результатами, – почали обурюватись і зробили припущення, що збивають безпілотники на росії «спорудами та будівлями».