Окупанти не перестають обстрілювати Харківщину: є загиблі та поранені

06 серпня 2023, 14:15

Вдень, 6 серпня:

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини. Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення, госпіталізований до медичного закладу. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

Зранку 6 серпня:

Окупаційні війська знову вдарили по Харкову, використовуючи ракетний удар із зенітного ракетного комплексу С-300. Голова місцевої обласної адміністрації, Олег Синєгубов, повідомив про обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі.

На щастя, інформації про постраждалих наразі немає, але у соцмережах розповідають про пошкодження вікон у багатьох будинках.

Вечір, 5 серпня:

Також відомо, що попереднього вечора, 5 серпня, о 20:20, ворожий удар керованою авіабомбою (КАБ) спричинив пожежу у нежитловому приміщенні села Кругляківка Куп'янського району. Унаслідок цього загинули двоє людей, а ще четверо отримали поранення.

Минулої доби також спостерігалися обстріли населених пунктів у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та фермерське господарство, а один чоловік отримав поранення.

Серед інших наслідків ворожих обстрілів – лісова пожежа у селі Подоли Куп'янського району, пошкодження будівель м’ясокомбінату у Вовчанську Чугуївського району та будівель перепелиної ферми у селі Тимофіївка Богодухівського району.